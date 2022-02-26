 

Китай пояснил свою позицию по голосованию в СБ ООН по Украине

26.02.2022, 3:30, Новости дня
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Пекин поддерживает урегулирование отношений между Россией и Украиной путем переговоров, сообщил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, призвав Совбез «не подливать масла в огонь».

Китай заявил, что «суверенитет и территориальную целостность государств должны всегда уважаться», передает ТАСС.

Чжан Цзюнь заявил, что Пекин «глубоко обеспокоен последними событиями в связи с ситуацией на Украине», которые «подошли к такой точке, которую не хотелось увидеть». Он подчеркнул, что «Китай всегда формирует свою позицию, исходя из сути происходящего». Китай считает, что СБ ООН «должен откликнуться» на ситуацию, но «ответ должен быть рассудительным», а действия – «направленными на разрядку кризиса, а не на подливание масла в огонь».

Чжан Цзюнь заявил, что «безопасность одной страны не может быть достигнута путем нарушения безопасности других стран», а «региональную безопасность нельзя укрепить за счет усиления альянсов». «На фоне пяти последовательных раундов расширения НАТО законные озабоченности РФ в сфере безопасности должны быть учтены», – подчеркнул дипломат.

Напомним, РФ проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Россия наложила вето на американский проект резолюции Совбеза ООН, в котором содержится призыв «прекратить наступление на Украину». За проект резолюции проголосовали 11 членов Совбеза. Китай, Индия и ОАЭ воздержались.



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