РФ заблокировала в Совбезе ООН резолюцию, которая осуждает вторжение в Украину

За резолюцию проголосовали 11 стран, одна – против, три воздержались.

“Китай, который отказался критиковать нападение России, был среди воздержавшихся”, – уточнили журналисты.

Служба новостей ООН в Facebook сообщила, что также воздержались Индия и Объединенные Арабские Эмираты.

https://www.facebook.com/UNNewsRU/posts/10160127237657244

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил страны, поддержавшие резолюцию. Об этом он написал в Twitter.

“Вето РФ – кровавое пятно на ее табличке в Совбезе, карте Европы и США. Антивоенная коалиция должна действовать”, – подчеркнул президент.

За резолюцию отдали свои голоса Албания, Бразилия, Франция, Габон, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Великобритания, США.

Вдячний усім членам РБ ООН – * * * * * * * * * * * , що проголосували за припинення віроломного нападу * на * та Статут * . Вето РФ – кривава пляма на її табличці в Радбезі, мапі Європи та * . Антивоєнна коаліція має діяти негайно!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Россия является постоянным членом Совбеза ООН. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в этом месяце является председателем Совета.

Контекст:

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о так называемой “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня “Град”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери.

25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.

С начала нового вторжения и по состоянию на 16.00 пятницы, 25 февраля, Вооруженные силы Украины уничтожили более 2,8 тыс. оккупантов и сотни единиц боевой техники, в том числе 10 самолетов и семь вертолетов, сообщили в Генштабе ВСУ.

—