США, Британия и Канада ввели санкции против Путина, Лаврова, Шойгу

“Президент Путин и министр Лавров несут прямую ответственность за неспровоцированное и незаконное дальнейшее вторжение России в Украину, демократическое суверенное государство. Минфин крайне редко вводит санкции против глав государств. Путин присоединяется к очень небольшой группе, в которую входят такие деспоты, как [лидер Северной Кореи] Ким Чен Ын, [считающий себя президентом Беларуси] Александр Лукашенко и [президент Сирии] Башар Асад”, – подчеркнули в сообщении.

Правительство Великобритании также ввела санкции против Путина и Лаврова, их активы в стране заморожены. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

“Новые санкции посылают четкий сигнал о том, что никто и ничто не остается без внимания. Эти меры отражают ужас и серьезность того, что сделали Путин и его режим, нарушив территориальную целостность суверенного государства незаконным и неоправданным вторжением”, – заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Канада также 25 февраля ввела санкции против Путина и его окружения, сообщил сайт правительства страны. Ограничительные меры коснутся 31 человека, в числе которых близкие главы Кремля, члены их семей.

Европейский союз в пятницу ввел персональные санкции против Путина и Лаврова, заморозив их активы в ответ на вторжение в Украину. Путин стал третьим мировым лидером, который лично подвергся санкциям ЕС, после Лукашенко и Асада.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о так называемой “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг тоже несет серьезные потери. По состоянию на 25 февраля уничтожено 80 танков, семь вертолетов, 10 самолетов, 20 крылатых ракет и более 100 автомобилей. Также уничтожено более 2800 человек личного состава вооруженных сил РФ.

О введении санкций против России заявили, в частности, США, Великобритания, Канада и Евросоюз.

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