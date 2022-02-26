 

Мнение: Динамика украинского долга

26.02.2022, 3:00, Разное
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Сегодняшний день, общий внешний долг "государства Украина" подбирается к 200 млрд. долларов США, этот долг продолжает расти.
Подробнее по ссылке

https://arbaletfire.livejournal.com/281657.html – цинк

PS. Сегодня чисто физически не успеваю вести ЖЖ ввиду происходящего на Украине и вала информации.
Так что за обновлениями ситуации следите в телеграме https://t.me/boris_rozhin, где продолжается онлайн-трансляция (сегодня удалось поспать 6 часов) Спасибо модератору, который помогает. Работаю в режиме 2014-го года.

Источник: Colonel Cassad



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