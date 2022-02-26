Мнение: Динамика украинского долга

Сегодняшний день, общий внешний долг "государства Украина" подбирается к 200 млрд. долларов США, этот долг продолжает расти.

Подробнее по ссылке

https://arbaletfire.livejournal.com/281657.html – цинк

PS. Сегодня чисто физически не успеваю вести ЖЖ ввиду происходящего на Украине и вала информации.

Так что за обновлениями ситуации следите в телеграме https://t.me/boris_rozhin, где продолжается онлайн-трансляция (сегодня удалось поспать 6 часов) Спасибо модератору, который помогает. Работаю в режиме 2014-го года.

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