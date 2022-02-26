 

СМИ: Киев в шаге от создания ядерного оружия

26.02.2022, 2:07, Разное
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Российский лидер отмечал, что наша страна не может
позволить Незалежной заново обзавестись даже тактическим ядерным оружием и
что Киев находится буквально в шаге от его создания. Дело в том, что классический ядерный заряд обладает чудовищной
разрушительной мощностью, но эффект применения данного оружия относительно
кратковременный.

Принцип действия же грязной бомбы другой. Она намного проще по своему устройству
и не требует сложных технических решений. Это ракета, к которой крепится
контейнер с радиоактивным наполнителем. Опасные изотопы с длительным периодом полураспада оседают на
поверхности земли, на
многие десятилетия делая территорию опасной для проживания.

Вопрос возможности создания Украиной грязной бомбы
неоднократно рассматривался различными
специалистами. Большинство из них сошлись во мнении, что это
невозможно по целому ряду причин. Однако аналитики так не считают.

Чернобыль — единственная недействующая АЭС на территории
Украины. В бассейнах внутри тепловыделяющих сборок (ТВС) находятся топливные
элементы из диоксида урана, обогащенного гадолинием. Считается, что в Незалежной нет лабораторий, которые справились бы
с задачей разделения и извлечения из ТВС радиоактивной начинки. Но это не
значит, что их реально нет.



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