 

Редактора The Times подловили на фейке о спецоперации: Выдали жителя Донбасса за украинского военного

26.02.2022, 2:06, Разное
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24 февраля Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации на Украине, вместе с тем в Сети стали распространяться фотографии и видео на данную тему, однако не все они являются правдой.

Политологу Владимиру Корнилову удалось подловить военного редактора именитой газеты The Times Ларису Браун в распространении ложных данных о происходящих на востоке Украины событиях. В своих соцсетях она поделилась видео якобы готовящегося к отправке на фронт украинца: он со слезами на глазах обнимает дочь и прощается с ней. Таким образом журналистка решила показать, как украинские мужчины, оставив семью, собираются “защищать свою родину”.

Но, на самом деле, по словам Корнилова, редактор британской газеты просто напросто подтасовала факты: на опубликованном видео показано, как из Горловки, которая подвергается боевыми ударам ВСУ вот уже 8 лет, эвакуируют в Россию детей. Собственно, безутешный отец, оставшийся в городе, прощается с дочерью. К слову, кадры выложил в Сеть мэр Горловки еще 21 февраля.

“Но западные СМИ “не замечали” этих детей на протяжении 8 лет!” — приводит слова возмущенного политолога “Царьград”.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о других фейках, связанных с военной спецоперацией в поддержку Донбасса.



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