Зеленский предложил премьеру Израиля стать посредником в переговорах с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский попросил главу кабмина Израиля Нафтали Беннета стать посредником в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили СМИ.

Financial Times считает, что просьба объясняется отношениями «стратегического партнерства» Израиля и РФ в Сирии и других местах. Пока нет информации о том, согласится ли Беннет, передает ТАСС.

Тем временем сам Зеленский сообщил, что «говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом США Джозефом Байденом». Президент Украины заявил, что договорился с ними о новой значительной помощи Украине.

Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк сказал, что Зеленский может обсудить с российской стороной нейтральный статус Украины вместе с четким пакетом гарантий по безопасности. Как сообщил Подоляк, «это будет, прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня», передает УНИАН.

Напомним, РФ проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что РФ по-прежнему признает Зеленского президентом Украины. Киев «отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы, сообщили в МИД России.