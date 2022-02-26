Зеленский – украинцам: Эта ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом много городов

“Скажу откровенно. Эта ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом много городов нашего государства. Чернигов, Сумы, Харьков. Наши ребята, наши девушки на Донбассе, города юга Украины, особенное внимание Киеву. Нельзя потерять столицу”, – сказал он.

Президент предупредил украинских защитников и защитниц, что “враг применит все имеющиеся у него силы, чтобы сломить сопротивление, подло, жестко и не по-человечески”.

“В эту ночь они пойдут на штурм. Все мы должны понимать, что нас ждет. В эту ночь мы должны выстоять. Судьба Украины решается именно сейчас”, – заявил Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1252647181926311/

Контекст:

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о так называемой “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня “Град”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери.

25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.

С начала нового вторжения и по состоянию на 16.00 пятницы, 25 февраля, Вооруженные силы Украины уничтожили более 2,8 тыс. оккупантов и сотни единиц боевой техники, в том числе 10 самолетов и семь вертолетов, сообщили в Генштабе ВСУ.

—