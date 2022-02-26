ВСУ сбили российский Ил-76 в Киевской области

“Наши силы ПВО сбили Ил-76 с вражеским десантом в районе Василькова. Это месть за Луганск 2014 года. Смерть врагам!” – написал он.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/255960156699477

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении к украинцам, опубликованном 25 февраля, что ближайшая ночь будет тяжелой.

“Скажу откровенно. Эта ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом много городов нашего государства. Чернигов, Сумы, Харьков. Наши ребята, наши девушки на Донбассе, города юга Украины, особенное внимание Киеву. Нельзя потерять столицу”, – сказал он.

В ночь с 13-го на 14 июня 2014 года боевики “ЛНР” сбили транспортный самолет ВСУ Ил-76 над луганским аэропортом, погибло 49 украинских военнослужащих. Прокуратура Днепропетровской области квалифицировала событие как террористический акт, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

Контекст:

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о так называемой “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня “Град”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери.

25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.

С начала нового вторжения и по состоянию на 16.00 пятницы, 25 февраля, Вооруженные силы Украины уничтожили более 2,8 тыс. оккупантов и сотни единиц боевой техники, в том числе 10 самолетов и семь вертолетов, сообщили в Генштабе ВСУ.

—