Мнение: Клоунская война

И все-таки пока больше похоже, что это все-таки будет “операция Саддам”. То есть – локальная, с быстрым переходом к полному краху. Во-первых. Самый очевидный вопрос – почему через 8 лет? Ведь ежу понятно, что 8 лет назад РФ была гораздо сильнее: и экономика крепче, и репутация у России лучше, и в армии еще не до конца выветрились плоды реформ Сердюкова – собственно, это и позволило иметь феномен “зеленых”, они же “вежливые”, “человечков”. Сейчас, как мы видим, никаких вежливых человечков уже просто нет – не зря Шойгу последовательно все время своего “руководства” уничтожал “наследие Сердюкова”. Уничтожил, молодец.

То есть Россия стала слабее, Украина сильнее – и вот уже Россия решилась на то, на что не решилась в 2014! УмнО, чё.

Во-вторых. Нам говорили умные эксперты, что Россия не нападет на Украину – хотя бы просто потому, что собранных со всей страны войск числом в 100-120 тысяч человек элементарно недостаточно для полномасштабного вторжения по всей Украине, поэтому в лучшем (он же худший) случае это войска – строго для усиления ДНР/ЛНР и для “работы” на территории Донбасса.

Все эксперты посрамлены – Россия ударила разом по всей территории. НО – эксперты не верят своим глазам: очень похоже, что удар при этом наносят… всё те же 120 тысяч человек! И, по сути, эти 120 тысяч, собственно, и наступают на всей 1000-километровой протяженности границы!

Какая-то, мать ее, феерия. На что это вообще рассчитано? На прием населения с цветами? (населения, которое для начала обработали ракетными обстрелами – видимо, для большего радушия). Или на то, что ВСУ просто вся сразу разбежится?? Каков был план? А ЕСЛИ НЕ РАЗБЕЖИТСЯ? Или – разбежится, но не вся? Что тогда?

В-третьих – коммуникации. Украина, конечно, не Россия по протяженности, но тоже – не Чечня. Очевидно, что чем дальше войска РФ будут втягиваться на территорию Украины, тем отчетливее будет проявляться “эффект Наполеона” – то есть всё “Великое Войско” станет постепенно таять, “расходуясь” на охрану этих самых коммуникаций. А итог немного предсказуем: 120 тысяч, даже если с ними никто не будет особо воевать (что вряд ли) – попросту растворятся на огромной и, в общем, довольно густонаселенной территории от Донецка до Киева и Одессы.

И?

Как-то это всё при ближайшем рассмотрении становится все больше похоже на горячечный бред. Я, конечно, не военный – я всего лишь два года валял дурака в форме рядового рядом с белыми медведями в никому не нужной ракетной бригаде близ норвежской границы (ее расформировали вскоре после моего дембеля). Но я – шахматист, мастер ФИДЕ. Я могу смотреть на карту, как на шахматную доску. И я гляжу – и не понимаю замысла.

Возможно, всё идет к тому, что даже СуперЗлодея из нашего Вована не получится – слишком тупой оказался. Не знаю, радоваться этому или огорчаться. Для нас-то, собственно, это уже ничего не изменит… Но, наверно, все-таки радоваться.

UPD. И да, вот деталь к вопросу про Шойгу:

“Невозможно понять, почему в ряде случаев российские войска себя ведут как будто передвигаются по своей территории. Большинство потерь вызваны пренебрежением базовыми требованиями по безопасности при перемещении и размещении на местах.

Колонны идут без охранения, при размещении войска располагаются как туристы, не организуя обороны. Херсон, вчера тыл группировки сегодня стал полем боя, взрывают мосты, разбиты целые колонны войск. Невозможно понять такую расхлябанность или банальный непрофессионализм”. Передают, между прочим, через тг-канал “Новости Новороссии”!

А вопросов никаких быть не может – это ОНО. “Как Шойгу преодолел наследие Сердюкова”.