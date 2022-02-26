«Они там будут»

Лукашенко утверждает, что если будет нужно РФ и Беларуси, то белорусские войска тоже придут в Украину.



Александр Лукашенко во время совместных учений вооруженных сил Белоруссии и России, 17 февраля 2022 года. Фото: EPA-EFE

С российскими войсками в Беларуси эксперты ошиблись на четыре с половиной года. По всем внешним признакам выходило, что они не покинут Беларусь после учений «Запад-2017». Но тогда они ушли. Зато после учений «Союзная решимость — 2022», которые закончились 20 февраля, часть российских войск осталась на территории Беларуси.

24 февраля Александр Лукашенко планировал пресс-конференцию, но вместо нее провел внеплановое совещание с военными и сказал, что российские войска остались в Беларуси после учений по его инициативе: «Во время последней встречи в Москве я лично предложил Путину оставить некоторое количество Вооруженных сил РФ на юге нашей Беларуси. Почему? Мне не стыдно об этом сказать: мы не были готовы прикрыть южное направление в данной ситуации, поскольку украинские подразделения — военные, не пограничные, — выдвинулись к границе и начали проводить там маневры. Мы это видели, но у нас там никогда не было войск. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть оставить там на южных границах, пока мы своими Вооруженными силами не заменим их. Путин согласился. Подчеркиваю, что он мне сказал: «Ты прав, надо оставить. Это еще один шанс обезумевшим политикам в Украине сделать соответствующие выводы. Может быть, они поймут, что надо сесть за стол переговоров и принять решения о мире. Не должны братские народы воевать».

Тут же он назвал президента Украины мерзавцем: Владимир Зеленский, по словам Лукашенко, все знал о готовящейся войне, но не сделал ничего, чтобы ее предотвратить: «Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву.

Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил, и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!»

Мариуполь в день объявления военной операции РФ на Украине. Фото: AP Photo / Sergei Grits / ТАСС

В то же утро Госпогранслужба Украины сообщила, что со стороны Беларуси вертолет без опознавательных знаков совершил обстрел моста перед пунктом пропуска «Славутич». МИД Беларуси настоятельно рекомендовал всем белорусским гражданам покинуть Украину. CNN опубликовал видео, на котором колонна танков пересекает белорусско-украинскую границу в пункте пропуска «Сеньковка». Это место еще называется «Три сестры» — там сходятся границы Украины, РФ и Беларуси. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на пресс-брифинге в Киеве подтвердил нападение со стороны белорусской границы: «Белорусское направление: появились отдельные отряды по два-три танка, два-три БМП, 50 военнослужащих, которые пробуют зайти на нашу территорию, — встречают отпор и отходят сразу же. То есть это вход-выход, мы не можем сказать, что они продвигаются, военные силы мониторят ситуацию там. Сейчас разворачивается рубеж обороны». Жители Гомельского района сообщали, что с 6 до 8 часов утра слышали выстрелы. Через район СМУ в Добруше утром шли танки. Матери военнослужащих сообщали независимым телеграм-каналам, что части, где служат их дети, в ночь на 24 февраля поднимали по тревоге и отправляли на украинскую границу (впрочем, поскольку это анонимные сообщения, подтвердить или опровергнуть их пока невозможно, а в министерстве обороны Беларуси, разумеется, не отвечают телефоны).

Впрочем, никакие телефоны и не нужны: Александр Лукашенко совершенно официально признал, что был в курсе намерений Владимира Путина. Еще во время учений «Союзная решимость», 17 февраля, он говорил, что российские войска останутся в Беларуси «столько, сколько нужно». Может, говорил он, войска через день покинут Беларусь, но если понадобится месяц, то будут стоять месяц. И вообще, объяснял Лукашенко, этот вопрос он будет обсуждать с Владимиром Путиным — на 18 февраля планировалась их встреча в Кремле. Судя по всему, именно на этой встрече Лукашенко был поставлен в известность о планах Кремля. А в пять часов утра 24 февраля, по словам Лукашенко, они с Путиным поговорили по телефону: «Он подробнейшим образом посвятил меня в ситуацию и, самое главное, в развитие этой ситуации. Как он заявил, цель проведения операции однозначна: это прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях».

А еще он рассказывал, что накануне белорусские военные сначала наблюдали усиление на украинской стороне границы («вместо двух человек в наряде пятеро»), а после полуночи граница опустела вообще. И к моменту начала боевых действий, утверждает Лукашенко, с украинской стороны границы вообще никого не было, и это, с его точки зрения, свидетельствует о том, что Украина сама хотела военного конфликта: «Они (украинцы. — И. Х.) ничего не делали для того, чтобы предотвратить его. Они постоянно нагнетали, нагнетали. Даже после признания независимости этих республик. Остановитесь! С кем вы собрались воевать — ядерная держава мощнейшая. Зачем вам это? Нет, все равно. Вы думаете, они не понимают, что не готовы к войне с Россией? Они это понимают.

Российские и белорусские танки во время совместных учений, 21 февраля 2022 года. Фото: EPA-EFE

Опять вопрос: а почему тогда обостряют отношения? А потому, что сзади штыком в пятую точку толкают на войну. Вот они и пошли на эту войну. Получили ответ».

Белорусские войска в этой войне пока не участвуют. Александр Лукашенко на совещании с военными резко отреагировал на сообщение о поддержке российских войск белорусскими (скорее всего, речь идет о том самом сюжете CNN, где танки пересекают белорусско-украинскую границу): «Вот я прочитал: «Около пяти утра госграница Украины на участке РФ и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью». Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции». А затем уточнил: «Мы тут оправдываться не будем по поводу того, что мы участвуем, не участвуем в этом конфликте. Еще раз говорю: наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо Беларуси и России, они будут».

Это и есть официальная позиция Минска: если будет необходимо Беларуси и, самое главное, России, — они там будут. А фактически Беларусь участвует в войне на стороне РФ уже сейчас: на ее территории размещается военная группировка, с ее стороны шли танки в Украину, ее президента Лукашенко назвал мерзавцем. И, наконец, пообещал сегодня или завтра договориться с Путиным о поставке «Искандеров» и С-400, чтобы «подкрепиться на западном направлении». Теперь понятно, почему учения назывались «союзной решимостью».

Ирина Халип, Собкор по Беларуси

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