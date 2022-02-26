 

Собянин подвел итоги работы портала “Наш город” за 10 лет

26.02.2022, 0:37, Разное
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Собянин напомнил, что в Москве проживают около 13 миллионов человек, а каждый округ фактически представляет собой город-миллионник. При таком масштабе чиновники физически не могут контролировать это пространство в ежедневном режиме, подчеркнул мэр.

“Да и никакой искусственный интеллект не увидит проблемы города, как их видят жители-москвичи”, – уверен он.

По словам Собянина, в таким условиях важно передать часть контрольных полномочий горожанам. Для этого в 2011 году был создан портал “Наш город”.

Необходимо, чтобы портал был инструментом решения проблем – москвичи должны убедиться, что их сообщения не останутся без реакции, отметил мэр.

Градоначальник уточнил, что для управления порталом была создана независимая от органов власти служба модерации, которая проверяет сообщения и поступающие на них ответы.

Направление жалобы и дальнейшие процессы полностью прозрачны. “Переписка публикуется на портале, а гражданин имеет возможность подтвердить или опровергнуть факт решения проблемы”, – рассказал Собянин.

Подписывающие ответы гражданам руководители несут персональную ответственность и могут лишиться должности за отписки и применение графических редакторов.

Собянин сообщил, что за 10 лет работы портала количество проблемных тем на нем выросло в десятки раз. Более 600 органов власти и учреждений являются ответственными за решение вопросов.

“С помощью “Нашего города” можно вывезти брошенный автомобиль, устранить незаконную рекламу или починить дверь, ведущую на чердак, – перечислил мэр. – Но чаще всего на портал обращаются с вопросами по уборке дворов, ремонта дорог и замены лампочек в подъездах. Благодаря “Нашему городу” они теперь решаются за два-три дня”.

На портале зарегистрировано более 1,8 миллиона человек. В среднем пользователи направляют 4,3 тысячи проблем в день, решается около трех тысяч проблем.

В 2022 году планируется модернизировать сайт и мобильное приложение “Наш город”. Обновится дизайн, классификатор проблем упростят – портал станет удобнее для пользователей.

Собянин подчеркнул, что “Наш город” стал неотъемлемой частью управления Москвой. Он поблагодарил неравнодушных жителей столицы.



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