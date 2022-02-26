Китай указал ЕС на последствия конфликта Украины с Россией

По мнению аналитиков издания Global Times, ЕС должен заметить оправданные опасения России по вопросам безопасности и призвать Соединенные Штаты сменить политическую повестку. Журналисты заявили, что заваруха на европейском

континенте плохо отразится на экономике стран Евросоюза.

Так, многие страны союза плотно связаны экономически с Москвой. Вероятно, жесткие санкции против России приведут к большим сбоям в цепочках поставок, в том числе и энергоносителей.

Эксперты отметили, что другим итогом будет утекание капитала с европейских рынков в Соединенных Штатах. Это может снизить давление на Федеральную резервную систему, которая допускает повышение процентных ставок для сдерживания растущей инфляции в Америке.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Такой шаг был принял после обращения глав

ЛНР и ДНР с просьбой о помощи. глава государства назвал это вынужденной мерой.

Как писали “Дни.ру”, после этого от стран ЕС и США последовали угрозы жесткими санкциями в отношении России. Некоторые из них уже введены. В Великобритании и вовсе пообещали “разрушить” экономику нашей страны.