Жители Мелитополя приветствовали российских военных

Российские военные, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь, сообщили в Минобороны России.

Минобороны сообщило, что «мелитопольцы приветствовали российских военнослужащих». При этом «отдельные горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами», передает РИА «Новости».

Напомним, РФ проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Как сообщили в МИД России, Киев «отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы.