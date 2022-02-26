Жители Мелитополя приветствовали российских военных
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Российские военные, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь, сообщили в Минобороны России.
Минобороны сообщило, что «мелитопольцы приветствовали российских военнослужащих». При этом «отдельные горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами», передает РИА «Новости».
Напомним, РФ проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Как сообщили в МИД России, Киев «отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы.
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