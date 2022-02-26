 

Зеленский заявил лидерам ЕС, что они могут больше не увидеть его живым

26.02.2022, 0:35, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции сообщил лидерам стран ЕС, что они, возможно, больше не увидят его живым, сообщают СМИ.

Видеоконференция состоялся до того, как лидеры стран ЕС приняли решение о новой серии санкций против России. «Возможно, это последний раз, когда вы видите меня живым», – приводит слова Зеленского Axios со ссылкой на источники. Глава правительства Швеции Магдалена Андерссон сказала агентству TT, что лидеры ЕС, прощаясь с Зеленским, знали, что могут больше его не увидеть.

При этом незадолго до разговора с лидерами ЕС, Зеленский заявил, что якобы является для РФ целью «номер один» для захвата или убийства, а члены его семьи – целью «номер два».

Напомним, РФ проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что РФ по-прежнему признает Зеленского президентом Украины.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)



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