 

Киев попросил Кука заблокировать для россиян App Store

26.02.2022, 0:35, Новости дня
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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что попросил гендиректора Apple Тима Кука заблокировать для россиян App Store.

Федоров сообщил в Telegram, что обратился к Куку с просьбой поддержать санкции США. Он призвал «заблокировать для граждан» РФ App Store, запретить загружать российские приложения, чтобы россиянам «пришлось наслаждаться сайтом» канала «Россия 24».

Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о налоговых льготах для компаний, использующих российское ПО и электронику.



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