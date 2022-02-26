“Все зашло очень далеко”. Семен Слепаков обратился к Путину после нападения России на Украину

“Извините меня за наглость, но я счел необходимым записать это обращение. Мы с вами родились и выросли в одной большой стране под названием Советский Союз – я там жил чуть меньше, вы – чуть дольше; сейчас это не имеет значения, – заявил артист. – Конечно, в этой стране было много проблем и недомолвок, но было и то, что нас всех объединяло. Очень мощную роль в этом объединении играло именно творчество. Мы пели одни и те же песни, смотрели и знали наизусть одни и те же фильмы, смеялись над одними и теми же шутками”.

Обращаясь к Путину, Слепаков упомянул известных советских артистов, а также напомнил ему о дружбе с одесситом Михаилом Жванецким.

“Как думаете, что испытали бы любимые нами деятели культуры, если бы увидели то, к чему мы все сейчас пришли? Что бы почувствовал Михаил Михайлович Жванецкий, который вырос в Одессе и с которым вы лично дружили и произведения которого наверняка очень любите? Он проводил каждое лето в Одессе вплоть до самой смерти. Как бы на это посмотрел Владимир Семенович Высоцкий, песни которого вы наверняка знаете наизусть, а фильм “Место встречи изменить нельзя” с легкостью можете цитировать? – заявил он. – Юрий Никулин, Евгений Леонов, Георгий Вицин, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Эльдар Рязанов, Владимир Меньшов, Леонид Гайдай, Олег Даль? Многие из них были фронтовиками и сражались с фашистами бок о бок с украинцами”.

Слепаков предложил Путину найти “какой-то другой выход из этой чудовищной ситуации”, подразумевая войну РФ с Украиной.

“Я понимаю, что все уже зашло очень далеко, но у вас же наверняка получится что-то изменить, если вы сочтете это необходимым. Не дайте упасть в ту пропасть, о которой пел Владимир Семенович. Пожалуй, сейчас во всем мире это способны сделать только вы”, – заявил артист.

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Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon)

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

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