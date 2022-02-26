Мнение: Бросят чеченцев?



“Дикая дивизия” в Первой Мировой

Почти наверняка. Тем более, что уже есть типа “успешный опыт” – ведь во время войны с Грузией 08.08.08 все помнят, что именно чеченские “полки” внесли едва ли не решающий вклад, во всяком случае, были основной ударной силой “армии России”. И это было понятно – у них с грузинами какие-то свои счеты.

Теперь уже пошли устрашающие ролики из Чечни, да и появились уже съемки неких “боевых формирований” из кавказских мужчин где-то, похоже, что уже на территории Украины.

Я думаю, что поначалу все ж даже отморозки из Кремля надеялись без них обойтись – но война уже пошла явно не по плану, пехоты не хватает, сопротивление, что ясно даже придуркам, будет только нарастать, варианта по большому счету два: или объявлять всеобщую (или частичную) мобилизацию в РФ, или попытаться достать устрашающего “джокера” из рукава – кем чеченцы и являются.

Там, похоже, в основе (помимо инструкций из обкома) еще и какая-то совершенно иррациональная ненависть, постичь которую простому смертному невозможно. Это – НЕНАВИСТЬ Путина к Зеленскому. В ней самое удивительное, что она проявилась уже тогда, когда Зеленский еще вообще ничего сделать не успел, даже еще на мову не перешел. Я в своем ЖЖ в 2019 году всё охреневал – почему, собственно, Путин не поздравляет Зеленского с избранием на пост – это же вроде простая протокольная вежливость, ни к чему особо не обязывающая?

А ведь Путин так и не поздравил! Хотя НИКАКИХ формальных оснований не имел. И потом, за все три года – так и не провел с Зеленским ни одной встречи. Разве что в рамках “Минского формата”, сквозь зубы. Вообще – ни разу, ничего! Полный был, нарочитый бред.

Там какая-то искусственная ненависть к нынешней Украине. Поэтому да – они могут напустить чеченцев. И это будет еще одна ступень эскалации, более того – это будет попытка раздуть на территории Украины еще и межэтнические и межрелигиозные столкновения. Говоря еще точнее – это будет предательский удар, как натравить на украинцев “Дикую дивизию”.

Но с точки зрения постановщиков – “Надо посеять между русскими и украинцами ненависть такую, чтобы они друг друга еще сто лет зубами грызли” – самое то.