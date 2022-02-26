 

Слёзки на фоне манго – Личное мнение

26.02.2022, 0:00, Разное
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Лично у меня нет вообще никакого настроения. Погода сегодня была чудесная, но даже почти весенний день не помог. А вы заметили, как пришла весна? Вот и я почти нет.

Зато у Бузовой нашей гОленьки — что ни день, то всё повод высказаться.


Фото: Соцсети

Под давлением своей инстаграмной тусовки, Бузова глубокомысленно высказалась о ситуации на Украине.

Смысл этого заявления «ни о чём» — в том, что гОленька:

а) не понимает,
бэ) верит,
вэ) надеется,
гэ) любит,
дэ) скучает,
е) просит.

Кого любит? Кого и о чём именно просит? На что надеется? По кому скучает? Непонятно.

Может быть, она обращается к манго на блюдечке? Или пытается с кофе начать трудное утро после хорошего вечера, который провела вчера? Откровенно скажу: тот редкий случай, когда могу только гадать.

Бузова пометила патетикой крайне болезненную для миллионов людей ситуацию и поскакала на маникюрчик.

Налила крокодиловых слёзок вперемешку с разбитыми обо что-то сердечками на фоне манго и капучино. Отчиталась. Поставила «галочку».

В конце концов, она же молится. Как говорит, за всех. Многого не понимает, но молится.

Надеюсь, хоть язык во время молитвы не заплетается.

Как настроение? Какие мысли? Какие радости? Какие тревоги?

Источник: Лена Миро



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