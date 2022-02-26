Слёзки на фоне манго – Личное мнение
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Лично у меня нет вообще никакого настроения. Погода сегодня была чудесная, но даже почти весенний день не помог. А вы заметили, как пришла весна? Вот и я почти нет.
Зато у Бузовой нашей гОленьки — что ни день, то всё повод высказаться.
Фото: Соцсети
Под давлением своей инстаграмной тусовки, Бузова глубокомысленно высказалась о ситуации на Украине.
Смысл этого заявления «ни о чём» — в том, что гОленька:
а) не понимает,
бэ) верит,
вэ) надеется,
гэ) любит,
дэ) скучает,
е) просит.
Кого любит? Кого и о чём именно просит? На что надеется? По кому скучает? Непонятно.
Может быть, она обращается к манго на блюдечке? Или пытается с кофе начать трудное утро после хорошего вечера, который провела вчера? Откровенно скажу: тот редкий случай, когда могу только гадать.
Бузова пометила патетикой крайне болезненную для миллионов людей ситуацию и поскакала на маникюрчик.
Налила крокодиловых слёзок вперемешку с разбитыми обо что-то сердечками на фоне манго и капучино. Отчиталась. Поставила «галочку».
В конце концов, она же молится. Как говорит, за всех. Многого не понимает, но молится.
Надеюсь, хоть язык во время молитвы не заплетается.
Как настроение? Какие мысли? Какие радости? Какие тревоги?
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Источник: Лена Миро
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