Anonymous заявила о взломе базы данных Министерства обороны России

Хакерская группировка Anonymous, которая объявила «кибервойну» России из-за войны с Украиной, вечером 25 февраля заявила, что взломала сайт Министерства обороны России. Ведомство пока не комментировало ситуацию.

Команда Anonymous опубликовала ссылку на базу в открытом доступе.

Что есть в архиве:

– имена предполагаемых сотрудников министерства;

– телефоны;

– адреса личных электронных почт;

– логины и пароли к сайту Минобороны и сайтам на домене .gov.

– Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства, – говорится в сообщении. Оно сопровождается хештегом #Ukraine.

После того, как Anonymous объявили о «кибервойне», перестал открываться сайт RT, а также сайт Кремля, правительства и Госдумы. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам подтвердил критический уровень угрозы кибератак на российские ресурсы.