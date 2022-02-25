 

Anonymous заявила о взломе базы данных Министерства обороны России

25.02.2022, 23:44, Разное
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Хакерская группировка Anonymous, которая объявила «кибервойну» России из-за войны с Украиной, вечером 25 февраля заявила, что взломала сайт Министерства обороны России. Ведомство пока не комментировало ситуацию.

Команда Anonymous опубликовала ссылку на базу в открытом доступе.

Что есть в архиве:

– имена предполагаемых сотрудников министерства;
– телефоны;
– адреса личных электронных почт;
– логины и пароли к сайту Минобороны и сайтам на домене .gov.

– Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства, – говорится в сообщении. Оно сопровождается хештегом #Ukraine.

После того, как Anonymous объявили о «кибервойне», перестал открываться сайт RT, а также сайт Кремля, правительства и Госдумы. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам подтвердил критический уровень угрозы кибератак на российские ресурсы.



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