Мнение: Практически прекращен

Война войной, но есть еще и экономика. Это не так зрелищно и не вызывает патриотический угар, но в ней-то и вся соль.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что бизнес с Россией практически прекращен, а также сообщил о «полной блокаде» российских банков. Слова главы минфина приводит ТАСС. Однако при этом утверждается, что отдельные транзакции через российские банки все же возможны, в том числе — при оплате газа, а также при переводах между компаниями в Германии.

Германия — ключевой партнер России в Европе, и «прекращение бизнеса» для зависимой от внешних рынков экономики выглядит крайне нездраво. Внутри России уже начинаются вполне объяснимые события — сеть DNS повысила цены на все товары на 30%. И это, видимо, только начало. Далее — товары повседневного спроса и продовольственные.

У нас, конечно, уже все импортозамещено, но еще не везде. Поэтому где именно начнет рваться сразу, а где — чуть позже, сказать сложно. Логично предположить, что везде и довольно быстро.

Но мы же знаем: президент не зря сидел два года в бункере. Он писал планы, и сейчас вот-вот начнет доставать их из сейфов и раздавать помощникам.

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