 

Мундеп Касаткин возмутился бездействием Смольного в ремонте дорог

25.02.2022, 23:27, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутат МО «Васильевский» Алексей Касаткин раскритиковал состояние дорог в Петербурге. По его словам, ухудшение дорожного покрытия связано в том числе с некачественной работой коммунальных служб Смольного.
Касаткин рассказал, что из-за плохих дорог страдают не только автомобилисты, но и пешеходы. Он отметил, что высокая колейность и многочисленные ямы, которые регулярно пытаются заделать ремонтные службы, наблюдаются не только в спальных районах, но и в центре города.

«Ямы, естественно, есть, дороги становятся все хуже. Их будут латать. Колейность присутствует даже на Невском, что уж говорить про другие улицы. И на Малом проспекте колеи есть, и на Большом, 8-я и 9-я линия то же самое. Пешеходам тоже очень неудобно ходить по тротуарам. Тротуары тоже в ямах. Проблем хватает», — пояснил эксперт.

Мундеп рассказал, что на состояние дорог влияет множество факторов. Например, несоблюдение технологий при ремонте, когда выбоины заделывают на мокром или заснеженном покрытии. Алексей Касаткин предложил давать гарантию на асфальт, по которой в случае его повреждения в ближайшие 10 лет ответственные структуры будут проводить ремонт бесплатно. Вдобавок ко всему, народный избранник не исключил коррупционную составляющую.

«В снег и дождь это [ремонт] нельзя делать. Это противоречит нормам. Естественно, делается все некачественно. Необходимо, чтобы гарантия давалась минимум на 10 лет на дорогу, которую сделали, а потом бесплатно восстанавливали все, что происходит. А у нас даже года не проходит, дорога бывает начинает портиться. Воруют деньги», — заявил Касаткин.

Ранее петербуржцы неоднократно жаловались на качество дорог. По их словам, с приходом оттепели колеи на дорогах и ямы скрылись под лужами, и передвигаться по городу стало крайне затруднительно. Однако в администрации Александра Беглова не уделяют решению данного вопроса достаточного внимания, что вынуждает горожан самостоятельно ремонтировать дороги. Например, активисты движения «Молодой Петербург» своими силами устранили ямы на Гжатской дороге.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Мнение: Почему сгорел памятник?

25.10 / Мнение: Письмо: “Получилось ли перестать быть рапаном?”

29.06 / Совсем мозги заплыли

30.08 / Рождение иноопричнины

22.01 / Вторая жена после смерти Бориса Грачевского решила увезти его дочь из Москвы

24.06 / Мнение: Вандал или Робин Гуд?

18.12 / Названа сумма, которую звезды тратят на поддержание красоты

10.09 / Мнение: Половина базы

07.08 / Татьяна Артемьева: «Алла Пугачева приворожила моего экс-супруга Владимира Кузьмина»

13.09 / Видео, в котором, как сообщается, показан российский пилот на земле Ливии после катапультирования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика