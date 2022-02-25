Мундеп Касаткин возмутился бездействием Смольного в ремонте дорог

Депутат МО «Васильевский» Алексей Касаткин раскритиковал состояние дорог в Петербурге. По его словам, ухудшение дорожного покрытия связано в том числе с некачественной работой коммунальных служб Смольного.

Касаткин рассказал, что из-за плохих дорог страдают не только автомобилисты, но и пешеходы. Он отметил, что высокая колейность и многочисленные ямы, которые регулярно пытаются заделать ремонтные службы, наблюдаются не только в спальных районах, но и в центре города.

«Ямы, естественно, есть, дороги становятся все хуже. Их будут латать. Колейность присутствует даже на Невском, что уж говорить про другие улицы. И на Малом проспекте колеи есть, и на Большом, 8-я и 9-я линия то же самое. Пешеходам тоже очень неудобно ходить по тротуарам. Тротуары тоже в ямах. Проблем хватает», — пояснил эксперт.

Мундеп рассказал, что на состояние дорог влияет множество факторов. Например, несоблюдение технологий при ремонте, когда выбоины заделывают на мокром или заснеженном покрытии. Алексей Касаткин предложил давать гарантию на асфальт, по которой в случае его повреждения в ближайшие 10 лет ответственные структуры будут проводить ремонт бесплатно. Вдобавок ко всему, народный избранник не исключил коррупционную составляющую.

«В снег и дождь это [ремонт] нельзя делать. Это противоречит нормам. Естественно, делается все некачественно. Необходимо, чтобы гарантия давалась минимум на 10 лет на дорогу, которую сделали, а потом бесплатно восстанавливали все, что происходит. А у нас даже года не проходит, дорога бывает начинает портиться. Воруют деньги», — заявил Касаткин.

Ранее петербуржцы неоднократно жаловались на качество дорог. По их словам, с приходом оттепели колеи на дорогах и ямы скрылись под лужами, и передвигаться по городу стало крайне затруднительно. Однако в администрации Александра Беглова не уделяют решению данного вопроса достаточного внимания, что вынуждает горожан самостоятельно ремонтировать дороги. Например, активисты движения «Молодой Петербург» своими силами устранили ямы на Гжатской дороге.