 

Вести – Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе

25.02.2022, 23:00, Новости дня
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов провести с Москвой переговоры о нейтральном статусе. Однако, как пишут «Вести», Подоляк отметил, что Украина будет требовать для себя гарантии безопасности.


AP

Украинская сторона готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но требует гарантии безопасности. Как передают «Вести», об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас — когда РФ пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну надо прекращать. Эти боевые действия надо прекращать», — заявил Подоляк.

Как напоминает издание, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог между Россией и Украиной рано или поздно должен начаться.



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