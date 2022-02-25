 

Видео очевидцев спецоперации на Украине: В результате действий ВСУ есть погибшие и раненые

25.02.2022, 22:55, Разное
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Украина сегодня обсуждается всем мировым сообществом. Примечательно, что некоторые даже не имеют понятия, где Украина на карте.
По последним новостям, в ходе спецоперации есть погибшие и раненые. В свою очередь очевидцы спецоперации делятся новостями и роликами.

ФСБ показала ролик с украинскими пограничниками, которые оставили границу с Россией. Так, в пункте пропуска Чонгар оружие сложили
16 военнослужащих, из них пять срочников. В видео говорится о том, что команда “забыла о них сразу” после начала операции по денацификации страны.

Один из военных рассказал, что с ними нормально обращались и не били. Пограничники заявили, что порядки на Родине им не по душе. “Я это не приемлю”, —
признался один из них.

В свою очередь мэр
Горловки
Иван Приходько
показал в своем телеграм-канале последствия удара ВСУ по школе. В результате нападения погибло два учителя. По имеющимся данным, в здании разбито около 50
окон. Политик отметил, что в ДНР украинские военные продолжают обстреливать дома и инфраструктуру.

На кадрах виден кабинет, в котором находилась одна из погибших. На полу рассыпано множество
осколков, а на стене возле двери виден след от снаряда.

Министерство обороны России опубликовало видео с украинскими
военными, которые решили сдаться. Их более 150. Среди военнослужащих представители разных силовых структур. У военных берут
подписку от отказе от участия в боевых действиях. После этого они возвращаются к семьям. Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал уважительно относиться к украинским военным, решившим сдать оружие.

На трассе в донецком Иловайске местная жительница остановила
свой автомобиль. Женщина сделала это для того, чтобы поприветствовать российских военных.

В Самарскую область приехали 266
беженцев из ДНР и ЛНР. Более половины из них — дети. Беженка Елена из
Горловки прибыла в Россию вместе с невесткой и шестью внуками. Она рассказала “Известиям”, что ее мужа и внучку убили в 2014 году.

Для беженцев подготовили временные пункты размещения. Проживать
они будут в санатории. Прибывших обеспечат
всем необходимым.



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