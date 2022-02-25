 

Британия ввела санкции против Путина и Лаврова

25.02.2022, 22:50, Новости дня
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Санкции вводятся в отношении главы российского государства Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, следует из обновленного санкционного списка Великобритании.

Как сообщают британские власти, санкции предполагают заморозку счетов, если таковые есть, передает ТАСС.

Лондон сообщает, что против Путина санкции вводятся, поскольку он отвечает за политику правительства РФ и за вооруженные силы страны, «а в феврале 2022 года дал приказ войскам начать вторжение на Украину». Лавров же, говорится в заявлении британских властей, является одним из ключевых лиц, принимающих решения в России. Поэтому министр «вовлечен в дестабилизацию и подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины». При этом въезд в Великобританию им не запрещен, передает РИА «Новости».

Напомним, в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с лидерами НАТО заявили, что Великобритания очень скоро введет санкции против Путина и Лаврова из-за ситуации на Украине. Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины.



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