Испания призвала отключить Россию от SWIFT

Россию следует отключить от международной системы межбанковских переводов SWIFT, сообщил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

После встречи министров иностранных дел стран ЕС Альбарес сообщил «о поддержке со стороны Испании, чтобы SWIFT была среди санкций». Страны обсуждали возможность третьего пакета санкций против России. «Дай Бог, чтобы было достаточно второго», – сказал министр, назвав принятые в пятницу санкции беспрецедентными.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо также сообщил, что идет работа «над третьим пакетом санкций, который ЕС примет в ближайшие дни». Комментируя возможность отключить Россию от SWIFT, Ди Майо сказал, что «нет никакого вето», передает РИА «Новости» со ссылкой на Ago.

Напомним, в новый черный список Евросоюза попали 26 россиян. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не исключил, что в ближайшее время будет обсуждаться отключение РФ от SWIFT. Страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.