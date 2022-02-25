“То, что делает Путин – это абсолютный позор!” Экс-возлюбленная Владимира Кличко – Панеттьери поддержала Украину после вторжения РФ

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25.02.2022, 22:45, Новости дня
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“Я лично была свидетелем силы украинского народа, который так упорно боролся за свою независимость и на протяжении многих лет продолжает страстно защищать свою страну. То, что делает Путин – это абсолютный позор! Этот кошмарный момент в истории посылает ужасающий сигнал. Сигнал о том, что в наши дни, в 2022 году, можно нарушать права свободных людей и позволять автократам вроде Путина брать все, что им заблагорассудится. Я молюсь за свою семью и друзей там и за всех, кто борется. Я бы хотела, чтобы у вас было больше поддержки, и я хотела бы сражаться с вами! А пока я прошу тех из нас, кто не может быть там, встать плечом к плечу в знак солидарности с народом Украины и продемонстрировать свою поддержку”, – написала она в публикации.

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Публикация от Hayden Panettiere (@haydenpanettiere)

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Украинские военные уничтожили сотни единиц бронетехники и тысячи российских оккупантов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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