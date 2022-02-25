ЕС ввел санкции против Путина и Лаврова

Европейский союз заморозил активы Путина и Лаврова в ответ на вторжение в Украину. Эта мера означает, что банкам в ЕС будет запрещено предоставлять им средства, хотя это будет зависеть от степени сотрудничества со стороны финансовых организаций.

“Россия должна увидеть, что она будет изолирована от международного сообщества”, – сказал Боррель.

Вместе с тем на Путина и Лаврова не будет наложен запрет на поездки (регулярная санкция, которая часто сопровождает замораживание активов), чтобы сохранить открытыми дипломатические каналы.

Путин является третьим мировым лидером, который лично подвергся санкциям ЕС, после президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Сирии Башара Асада, отметил Боррель.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг тоже несет серьезные потери. По состоянию на 25 февраля уничтожено 80 танков, семь вертолетов, 10 самолетов, 20 крылатых ракет и более 100 автомобилей. Также уничтожено более 2800 человек личного состава вооруженных сил РФ.

О введении санкций против России заявили, в частности, США, Великобритания, Канада и Евросоюз.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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