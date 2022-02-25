Они женственны, универсальны и скрывают ноги: семь преимуществ ношения макси-платьев

Многие женщины любят носить макси-платья. Безусловно, у них есть целый ряд достоинств, которые необходимо знать. Мы расскажем лишь о некоторых из них. Если в вашем гардеробе только короткие платья, то вам непременно следует отправиться в магазин и выбрать хотя бы одно макси-платье.

Удобство

Разговор о преимуществах данного фасона платья следует начать именно с удобства. Бывают такие дни, когда нам не хочется никуда выходить и мы остаемся дома в пижаме. Нам легко и свободно, наши движения ничем не сковываются. Макси-платье даст вам возможность почувствовать такую же легкость и комфорт.

Особенно если вы при покупке платья обратите внимание на материал. Он должен быть легким и хорошо пропускающим воздух. Это может быть лен, хлопок или шелк. Также вам понравятся платья из бамбука и хлопка. Ощущения, когда вы наденете такое платье, будут просто невероятными. Купите несколько стильных аксессуаров, чтобы менять их время от времени. А теперь можно и на прогулку отправляться. Даже в самый жаркий полдень вам будет комфортно!

Они корректируют фигуру

Самое главное – это умение правильно подбирать фасон. Тогда любая девушка будет выглядеть женственно и очаровательно. Подчеркните соблазнительные изгибы, а проблемные места замаскируйте. Модели с завышенной талией подчеркнут область декольте, а также смогут замаскировать животик и широкие бедра. Маленькую грудь зрительно увеличат платья или сарафаны с большим количеством оборок в верхней части. Ремешок или ремень к платью позволят вашему силуэту быть более подтянутым.

Не нужно подбирать аксессуары

Утром очень сложно бывает придумать себе наряд на день, если совершенно нет времени. Обратите внимание на макси-платья. Большое количество моделей выглядит вполне самодостаточно, поэтому можно даже не подбирать к ним украшения.

Возможность избежать эпиляции

Вам это непременно понравится! Макси-платье позволит вам не тратить драгоценное время, чтобы сделать ножки гладкими. Ведь никто из окружающих даже не догадается, что вы этого не сделали. Ну а если ножки не такие стройные и длинные, как бы вам хотелось, то решение тоже найдено. Срочно отправляйтесь за покупками!

Надежная защита от солнца

Макси-платья могут быть не только легкими и не стесняющими ваших движений, но и защитят от ультрафиолетовых лучей. Добавьте к платью шляпу с широкими полями, и тогда вам даже солнцезащитный крем не понадобится.

В них вы почувствуете себя леди

Платье выгодно преподнесет вашу фигуру. Вы почувствуете в нем себя настоящей леди. Смело носите драгоценные камни, браслеты, кулоны или серьги. Платье макси можно носить в любое время года, подбирая лишь верхнюю одежду и обувь.

Универсальность

Куда можно отправиться в таком наряде? В любое место: на прогулку, встречу с друзьями, романтическое свидание. Платье макси будет уместно в любое время суток. Шлепанцы или босоножки на высоких каблуках? Подойдет и то, и другое! Все зависит лишь от того места, куда вы направляетесь. В таком платье будет комфортно и беременным. Любая женщина будет невероятно очаровательной в длинном платье.