 

Мнение: Условия мира (2)

25.02.2022, 22:04, Разное
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Москва готова говорить с Киевом — Путин намерен послать в Минск делегацию на уровне представителей Минобороны, МИДа и администрации президента для переговоров с украинской стороной, заявил Песков

На самом деле вариантов-то особо нет. Проблема здесь вполне очевидная: если разгромить Украину (что пока, кстати, всё еще не очевидно), то с кем разговаривать? И о чем? Восемь лет, пока Путину было наплевать на Донбасс, в Москве даже не пытались выращивать кадры для управления Украиной (уж раз теперь решили ее «денацифицировать»). И кадровый резерв, чтобы заменить Зеленского, если его прогнать из страны или пристрелить где-нибудь в бункере, отсутствует. То есть, вообще никого. Кого ставить на Украину-то? И даже если поставить, как он будет управлять? А ведь ему нужно будет отдавать какие-то распоряжения (кому, кстати?), организовывать выборы для легитимации своего положения — опять же, если его не признают области Украины, которые пока не подверглись нападению, то что делать — продолжать наступление?

В общем, это в телевизоре можно красиво говорить про победу. В реальности кроме 100 тысяч солдат для нее у Путине нет ничего. Вообще.

Поэтому пару дней понтов и безнаказанного убийства всех, по кому попадет. А потом — вариантов нет, нужно договариваться. И с теми, кто у руля именно сейчас. Других нет.

Источник: Эль Мюрид



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