Мнение: С кем торгует Россия, рекордный экспорт и как Россия кормит ЕС

1. На заглавной картинке перечислены топ-10 торговых партнёров России по данным за прошлый год. Видно, что товарооборот с Китаем, странами Азии и Белоруссии заметно превышает по объёму товарооборот с европейскими странами и США. Нашим западным друзьям и партнёрам будет довольно сложно навредить нам своими санкциями:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/top10-glavnyh-torgovyh-partnerov-rossii-po-itogam-2021-goda-po-sravneniiu-s-62161ac226f44e39f504a0d2

Полностью отказаться от российского экспорта США и Европе будет тяжело, неприятно и больно, так что они от него отказываться будут очень навряд ли. Если же они ограничат поставки своих товаров к нам, то сами же от этого больше всего пострадают. Кроме того, между США и Евросоюзом есть серьёзные разногласия по вопросу санкций. Евросоюз отказываться от российского газа не хочет категорически.

Между тем, наша торговля с Китаем только росла за последние годы, и, вероятно, будет быстро расти и дальше. Полагаю, китайцы уже подсчитывают будущие прибыли от увеличения поставок в Россию своих товаров (а также от перепродажи нам европейских и американских).

2. Помесячный график экспорта России. В декабре был поставлен абсолютный рекорд по объёмам экспорта, во многом благодаря огромному росту цен на энергоносители:

https://sdelanounas.ru/blogs/145780/

Вероятно, близки к рекордным окажутся и поставки за январь и февраль. Сейчас же цены на нефть и газ рванули вверх ещё сильнее, так что Россия ещё успеет неплохо заработать в этом году.

3. Главная страна-покупатель нашего продовольствия – это Китай. Однако Евросоюз в целом закупает у России больше еды, чем китайцы:

По итогам 2021 года ЕС обогнал Китай по закупкам продуктов у России и вытеснил его в первого места. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

Аналитики подсчитали, что по итогам прошлого года Евросоюз купил у России продуктов на 4,7 миллиарда долларов: на 41 процент больше, чем годом ранее. Поставки продовольствия в Китай упали на 12 процентов — до 3,5 миллиарда долларов. В итоге КНР оказался на третьем месте, пропустив вперед еще и Турцию, которая нарастила закупки на 38 процентов — до 4,3 миллиарда долларов.

Разительный контраст с советскими временами, когда перед руководством СССР стоял нехитрый выбор: или импорт продовольствия из-за рубежа, или физический голод в стране.

Что же, столы повернулись. Если европейцы будут упорствовать в санкциях, им придётся без нас не только мёрзнуть, но и жить впроголодь. При этом угрозы для наших прибылей я не вижу: Китай буквально недавно пообещал покупать ещё больше российского зерна, чем раньше.