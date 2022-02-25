В Москве к оказанию плановой и специализированной помощи для детей вернулись еще более 700 коек

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние две недели в столице снизилась госпитализация детей с ковидом на 80%, если сравнивать с данными на начало февраля. В связи с этим градоначальник решил вернуть к оказанию плановой стационарной помощи 715 детских коек, которые ранее были перепрофилированы.

Собянин уточнил, что к обычному режиму работы вернулся корпус детской больницы Сперанского. Также возобновляют прием плановых пациентов детская больница Башляевой, инфекционная больница №1 и детская инфекционная больница №6. В полном объеме и без ограничений оказывается плановая медпомощь детям, включая высокотехнологичные операции.

Напомним, ранее Собянин отменил требование об удаленном режиме работы. С 28 февраля это всего лишь рекомендация. Также мэр столицы сообщил, что с понедельника будут разблокированы карты пожилых жителей города. Все это стало возможным благодаря улучшению эпидобстановки в Москве.

За последние сутки в столице было выявлено 3 333 случая заражения коронавирусом. Было госпитализировано 543 человека. Скончались от ковида 84 пациента. За все время в Москве зафиксировали 2,6 миллиона случаев заражения, умерли 41 032 человека.