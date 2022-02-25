 

Федерация независимых профсоюзов призвала защитить россиян от последствий санкций

25.02.2022, 21:25, Новости дня
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Федерация независимых профсоюзов РФ (ФНПР) призвала предпринять меры, чтобы защитить население РФ от возможных последствий западных санкций, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФНПР.

«Сегодня РФ находится в сложной ситуации. Внешние санкции, которые иностранные государства вводят в отношении отраслей промышленности, банков, не могут не сказаться на экономике, на уровне жизни людей. Необходимо предпринять серьезные шаги, чтобы смягчить внешний удар», – следует из обращения.  

Необходимо предотвратить последствия для промышленности России, а также предпринять действия, защищающие работников и население.

Нужно огранить собственников в возможности закрывать предприятия и увольнять. Чтобы компенсировать рост инфляции и цен, необходимо скоординированные меры по обеспечению роста зарплат. Также остановить рост тарифов на ЖКХ и транспорт.

«Цены на основные товары нужно поставить под жесткий контроль государства», – заявили в федерации.

Напомним, страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.



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