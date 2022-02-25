Британия готова ввести санкции против Путина и Лаврова

Великобритания очень скоро введет санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в дополнении к санкционному пакету, говорится в заявлении канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с лидерами НАТО.

«Премьер-министр призвал лидеров [НАТО] предпринять немедленные действия против [использования в РФ платежной системы] SWIFT», – приводит текст заявления ТАСС.

По словам Джонсона, Лондон введет «очень скоро санкции против президента Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в дополнение к санкционному пакету, которые Великобритания объявила накануне». В чем именно будут заключаться рестрикции, не уточняется.

Ранее канцлер Австрии сообщил о решении ЕС внести президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в санкционный список из-за военной операции на Украине.

Кроме того, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также подтвердила, что Путин и Лавров будут внесены в санкционные списки Евросоюза.

Страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.

Также президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору.