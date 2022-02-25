 

Кинувшую бутылку в полицейских студентку в Москве арестовали

25.02.2022, 21:25, Новости дня
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Бросившую бутылку с горючей смесью в сотрудников полиции в столице студентку Анастасию Левашову арестовали по решению Тверского суда Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал 22-летней Левашовой меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 24 апреля 2022 года», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Напомним, вечером 24 февраля девушка 1999 года рождения на Пушкинской площади кинула в полицейских бутылку с зажигательной смесью. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». Происшествие произошло в ходе несанкционированной акции.

Полицейские в ходе акции в центре города задержали 600 человек, отмечается, что они протестовали против специальной военной операции на Украине.

Ранее МВД, СК и прокуратура Москвы предупреждали об ответственности за незаконные массовые акции. 



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