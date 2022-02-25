“Защищаем Украину”. Зеленский и Шмыгаль вышли в эфир из Киева. Видео

“Все мы здесь, наши военные здесь, граждане общественности здесь, все мы здесь – защищаем нашу независимость, наше государство. И так будет и далее. Слава нашим защитникам, слава нашим защитницам. Слава Украине!”, – сказал глава государства.

Вместе с Зеленским на ролике присутствуют премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк, а также председатель фракции “Слуги народа” в Верховной Раде Давид Арахамия.

“Героям слава!”, – ответили они Зеленскому.

Видео было снято в правительственном квартале Киева.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/624877852076446/

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня “Град”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.

С начала нового вторжения и по состоянию на 16.00 пятницы, 25 февраля, Вооруженные силы Украины уничтожили более 2,8 тыс. оккупантов и сотни единиц боевой техники, в том числе 10 самолетов и семь вертолетов, сообщили в Генштабе ВСУ.

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