 

Бутусов: Удар ВСУ по российской авиабазе Миллерово – поражение, которое Путин не сможет скрыть. Наши командиры отрезали для себя все компромиссы

25.02.2022, 21:19, Новости дня
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Это одна из самых успешных операций ВСУ в истории войны. Это поражение, которое Путин не сможет скрыть. В ответ на бомбардировки и ракетные обстрелы украинских городов, 19-я ракетная бригада ВСУ нанесла удар баллистической ракетой “Точка-У” по российской авиабазе Миллерово и уничтожила как минимум два новейших российских истребителя Су-30.

Украинские командиры, приказавшие и нанесшие этот блестящий ответный удар, отрезали для себя все компромиссы. Маленькая Украина делает все для своей защиты. И пусть весь мир говорит о нашей слабости, мы используем для борьбы за свободу все, что у нас есть и все, что можно использовать для сопротивления. Так удачно попасть старыми ракетами, которым более 30 лет, – это настоящий подвиг. Слава ВСУ!

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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