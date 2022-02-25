 

В России решили частично ограничить соцсеть Facebook

25.02.2022, 21:19, Новости дня
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“В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором в соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа”, – говорится в сообщении.

Такое решение связано с ограничением в отношении официальных аккаунтов российских СМИ, среди которых “РИА Новости”, телеканал “Звезда”, “Лента.ру” и “Газета.ру”.

Как следствие, генпрокуратура РФ по согласованию с МИД страны признала соцсеть причастной к “нарушению основных прав и свобод человека и граждан”.

Контекст:

Таганский районный суд Москвы 25 мая прошлого года оштрафовал Facebook на 26 млн рублей ($353 тыс.) за неудаление запрещенных в России материалов. 25 октября мировой суд Таганского района Москвы не предоставил Facebook дополнительное время для добровольной выплаты штрафов.

Роскомнадзор 5 мая года передал в суд административные протоколы в отношении социальных сетей Facebook, Twitter и поисковика Google, которые отказались по требованию регулятора удалить контент.

В качестве меры борьбы с запрещенным контентом Роскомнадзор может замедлять работу сайтов. Так, 10 марта ведомство начало замедлять работу Twitter на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Роскомнадзор применил закон, вступивший в силу 1 февраля, согласно которому владелец социальной сети обязан самостоятельно заблокировать нежелательный контент в течение 24 часов. В случае невозможности это сделать владелец соцсети должен уведомить Роскомнадзор, который принимает решение о блокировке.

Предупреждение о возможности ограничения трафика из-за недостаточного удаления запрещенного контента получила и компания Google.

В декабре прошлого года Роскомнадзор сообщал “Ведомостям”, что всего в 2021 году на Facebook составлено 23 протокола, назначенная судом сумма штрафов – 83 млн руб. ($1 млн). 


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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