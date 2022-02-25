Мнение: Русские ракеты и русские пули летят в русских людей (с)

Известный трейдер Илья КОРОВИН:

“Во-первых,хочу извиниться. Я был не прав. На протяжении декабря и января во всех публичных заявлениях я уверял аудиторию,что Путин никогда не нападет на Украину.

Во вторых,мне стыдно. Все 20 с лишним лет правления Путина я всегда его поддерживал. И многие из вас неоднократно видели это в моих комментариях и спорили со мной, когда я СОВЕРШЕННО ИСКРЕННЕ отстаивал почти все,что делала власть.

Я всегда был благодарен Путину за ряд базовых вещей, которые он сделал за свое правление. Прекратил войну в Чечне. Блестяще провел в кратчайшие сроки ряд базовых реформ, которые Ельцин безуспешно пытался провести почти 10 лет. Уничтожил власть бандитов в стране, заставил олигархов платить налоги, наполнил бюджет, ликвидировал позорные многомесячные задолженности по зарплатам, восстановил уважение к власти и армии, гордость за страну и прочее и прочее. Что уж говорить, за всю тысячелетнюю историю нашей страны, средний человек никогда не жил по совокупности так сыто и так свободно,как при Путине. Это факты. И за это Путину можно было многое простить. И я прощал даже самые спорные вещи. И может не всегда – сразу, но со временем, я всегда понимал государственную логику и смысл практически во всех действиях Президента. Даже в самых спорных. В возвращении Гимна СССР. В разгроме НТВ. В посадке Ходорковского. В возвращении Крыма. Даже в обнулении и в поднятии пенсионного возраста. Все это можно было объяснить и понять, как не всегда популярные, но необходимые шаги для того, чтоб можно было последовательно выстраивать страну.

И еще… В моем понимании, Путин всегда был человеком с твердым моральным кодексом. Да, это был далеко не идеальный, скорее “пацанский” кодекс, но он был. Путин не был убийцей. Он не начинал войны, он их прекращал. И многократно это доказывал.От прекращении войны в Чечне до недавней тредневной операции ОДКБ в Казахстане. Даже взятие Крыма прошло без единого выстрела и жертв. Все это можно было называть стилем Путина.Победы, но без крови. И этим он выгодно отличался от многих своих заокеанских коллег, которые войны не гасили, а только развязывали. Отличался.

То,что произошло за последнюю неделю и происходит сейчас – это шок. Трагедия. Величайшая историческая ошибка. Разрушение идеалов. Предательство нашего культурного кода. Предательство идеи русского мира. Предательство памяти наших предков. Наших общих с украинцами предков. Я всегда считал украинцев русскими, даже если они не были с этим согласны. Больше я не буду на этом настаивать. Потому, что теперь быть русским – стыдно…

Для меня то, что сделал Путин – это не просто развязывание войны,за что любой политик априори должен быть проклят. Путин развязал самый страшный вид войны. Вчера он начал ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ. Сейчас на территории Украины русские убивают таких же русских. Русские ракеты и русские пули летят в русских людей. Русское новейшее вооружение, которым мы, ”ватные патриоты”, так гордились на парадах посвященных Великой Победе…сейчас это русское оружие отрабатывает по русским….По бывшим русским. По УКРАИНЦАМ, которые никогда больше не будут русскими… И мы тоже с вами никогда больше не будем русскими. Русскими, в прежнем значении этого слова..”

Я, честно говоря, тоже именно из-за этого все время переживаю: как только сообщат что-то про “наши доблестные разбомбили очередной военный объект” – почему-то всегда первая мысль “но там же люди были, наверно!” Мозг отказывается воспринимать тех же украинцев как “чужих” и тем паче как “врагов”.