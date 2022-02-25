Они ищут что-то новое, интересное и всегда в курсе самой свежей информации: что еще делает женщин особенными и привлекательными

Красивая женщина — это не та, которая привлекательна только внешне. Красота состоит из нескольких «компонентов», основной из которых — интеллект. Умные женщины более привлекательны и притягательны, особенно для противоположного пола. Вот несколько особенностей таких представительниц прекрасного пола.

Тренируют мозг

Особенные женщины ищут пищу для ума. Самый простой способ — это чтение книг. Достаточно прочитать хотя бы пару страниц в день, чтобы заставить свой мозг размышлять, работать. Вот так и поступают особенные женщины. Они всегда найдут время для личностного развития, для развития интеллекта. Понятно, что и выбор книг тоже имеет значение. Особенные женщины не будут размениваться на дешевые любовные романы или детективы: они предпочтут классику или что-то научное.

Они любознательны

Особенные женщины проявляют интерес ко всему, им интересно всегда докопаться до сути: а почему что-то происходит так, а не иначе, какие причины, какие были предпосылки, какие возможны последствия и т. д. Им нравится проводить глубокий анализ ситуации, чтобы для себя в первую очередь получить ответы на все свои вопросы.

Поиск причинно-следственных связей увлекателен для них. Благодаря такому детальному разбору простых житейских ситуаций особенные женщины и обретают мудрость. И в этом их привлекательность.

Также они не перестают искать для себя что-то новое и развиваться. Например, могут записаться на курсы английского или китайского языков, освоить какой-нибудь язык программирования или любую другую новую и неизведанную для себя сферу.

Проявляют вежливость и тактичность

Интеллект — это хорошо, но важно, чтобы он был подкреплен хорошими манерами. Не самое хорошее впечатление производит человек, который благодаря своему высокому IQ проявляет высокомерие, считает себя умнее и успешнее других.

Особенные женщины так не делают. Они не кичатся своим умом и интеллектом. Такие представительницы прекрасного пола умеют вести себя в обществе. Они энергичны, активны, но в то же время скромны и деликатны. Особенные женщины не поставят собеседника в неловкое положение неудобным вопросом. У них нет необходимости самоутверждаться за чужой счет. Именно поэтому к ним тянутся люди, а мужчины и вовсе от них без ума.

Они в курсе свежей информации

Особенные женщины интересуются всем, что происходит в мире, всеми сферами. Например, если девушка – художник, то это не значит, что она не следит за экономической ситуацией в стране и в мире. Благодаря такой любознательности и осведомленности особенные женщины могут поддержать любой разговор на любую тему. Они всестороннее развиты, имеют представление почти обо всем, что можно обсудить, что автоматически делает их прекрасными собеседницами. Это не может не восхищать представителей сильного пола.

Они уверены в себе и самодостаточны

Особенные женщины не сравнивают себя с другими. У них нет в этом необходимости, поскольку они самодостаточны, уверены в себе. Они не пытаются кого-то превосходить. Они живут так, как им комфортно, следуют своим мечтам, действуют, исходя из своих интересов, но при этом так, чтобы их деятельность не пошла во вред другим людям.

Особенным женщинам не нужно часто говорить комплименты, ежедневно признаваться в любви. Они не будут устраивать мужчинам провокаций, чтобы удостовериться в искренности их чувств. Если особенная женщина доверяет своему партнеру, она не станет подозревать его в изменах, изводить ревностью, устраивать скандалы только потому, что он посмотрел на другую девушку.

Именно поэтому такие особенные женщины зачастую счастливы в личной жизни. Благодаря мудрости, благоразумию им удается построить гармоничные отношения, в которых комфортно обоим партнерам.