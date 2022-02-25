Петербуржцы направили почти 3000 жалоб на плохое состояние городских дорог

Жители Петербурга массово жалуются о неудовлетворительное состояние городских дорог. Более двух тысяч горожан по-прежнему не дождались ответа от городских властей.

На портале «Наш Санкт-Петербург» каждый день фиксируется множество обращений горожан. Люди жалуются на ямы и выбоины на дорогах. До сих пор не рассмотрены 2863 обращения.

Например, с соответствующей проблемой столкнулись жители Московского района. В одном из обращений говорится, что проезжая часть вдоль домов №7 и №5 по Дунайскому проспекту в Московском районе просто «убита». Горожане также указывают на плохое состояние дорог в Калининском и Красногвардейском районах Петербурга.

Еще в 2021 году федеральный дорожный фонд оказал выделил Северной столице 1 млрд рублей. Однако команда губернатора Александра Беглова не смогла исправить ситуацию. Сотни ям и выбоин на городских дорогах по-прежнему остаются реальностью для Петербурга.