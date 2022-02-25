Павел Врублевский прокомментировал происходящее на рынке биткоина

Криптовалютный рынок демонстрировал с прошлой недели падение со стоимости 44 тыс. долл. до 35 тыс. долл., что составило более 18%. Такой результат стал антирекордом с лета 2021 года. По итогам прошедших суток, курс биткоина вырос на 11,3%. Теперь 1 биткоин стоит больше 38 тыс. долл.

По мнению известного бизнесмена Павла Врублевского, на фоне украинских событий курс биткоина взлетит «до небес».

Говоря о причинах такого скачка, Врублевский указывает на то, что на Украине рухнула банковская система. Кроме того, предприниматель спрогнозировал подобный сценарий и в отношении России. Он считает, что в РФ банковская система «близка к краху». Так, как обращает внимание Врублевский, украинским и российским инвесторам не осталось иного выбора, кроме как накинуться на первую криптовалюту.

После признания Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также начала спецоперации ВС РФ на территории Украины 24 февраля 2022 года, с курсом биткоина начали происходить серьезные изменения, что идет вразрез с мнением о том, что криптовалюта устойчива к воздействию геополитических процессов.