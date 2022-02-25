Мнение: Британия вознамерилась разрушить Россию, превентивные иски за хейт-спич и лекарство от депрессии

1. Недавно глава британского МИД, Лиз Трасс, допустила позорную для столь высокопоставленного дипломата оговорку — заявила, будто Великобритания никогда не признает суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями. Журналисты жестоко её высмеяли, и госпожа Трасс разозлилась не на шутку. В своём новом заявлении, на этот раз уже официальном, она пообещала, что Британия «не успокоится, пока экономика России не будет разрушена»:

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774921983.html



А, впрочем, ничего нового. Британия вот уже несколько веков спит и видит, как бы разрушить Россию. Короткие периоды вынужденного сотрудничества быстро сменяются попытками или разрушить нашу экономику, или профинансировать у нас революционеров, или ещё как-нибудь нам навредить.

2. Читатели пишут про драконовские законопроекты в Канаде:

Ещё одно предлагаемое изменение в законодательстве позволит частным лицам подавать судебные иски против других людей превентивно, если опасаются, что те вот-вот скажут что-то несущее ненависть.

Это ужасная идея. Канадские законы и так крайне жёсткие, и канадские левые (не)либералы хотели бы сделать их ещё жёстче. Преподавателей вузов уже отстраняли от работы и подвергали взысканиям, когда они писали о том, что “в Канаде нет расизма”, или выражали гендерно-критичные взгляды [о том, что пол у людей является врождённым и ничего поделать с этим нельзя]. Предлагаемые поправки дадут не(либеральным) активистам легальные инструменты, чтобы преследовать людей консервативно-религиозных взглядов, традиционных феминисток и многих других просто за их воззрения, которые оскорбляют левых. Хуже того, это позволит затыкать людям рот ещё до того, как те попытаются заговорить.

Источник: https://www.economist.com/leaders/justin-trudeaus-crackdown-on-protests-could-make-things-worse/21807707

3. Учёные нашли лекарство, которое избавляет от депрессии как минимум на год. Это тот самый псилоцибин, который каждый год выгоняет хиппи в леса Ленобласти, на поиски определённого вида грибов. Утверждают, что у нового типа лечения нет побочек. Цитирую:

https://hightech.plus/2022/02/16/psilocibin-minimum-na-god-izbavlyaet-ot-depressii

В новом эксперименте приняли участие 27 пациентов, которых наблюдали в течение года после лечения.

Средний возраст участников составил 40 лет, большинство из них жили с депрессией в течение в среднем двух лет. Лечение состояло из двух доз псилоцибина с интервалом примерно в две недели.

Ученые отметили значительное снижение симптомов депрессии у всех участников. Эффект сохранялся в течение всего года наблюдений.

…

«По сравнению со стандартными антидепрессантами, которые нужно принимать в течение длительного времени, псилоцибин обладает потенциалом стойкого облегчения симптомов депрессии за один или два приема», — заявил соавтор работы Роланд Гриффитс.

Дежурно напомню, что заниматься самолечением — плохая идея. Заниматься самолечением при помощи экспериментальных препаратов — очень плохая идея. Заниматься самолечением при помощи экспериментальных препаратов на основе невнятной заметки в научно-популярном СМИ — серьёзная заявка на премию Дарвина.