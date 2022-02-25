 

“Есть опыт подобных операций”: Как Россия определила тактику действий на Украине

25.02.2022, 19:58, Разное
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Россия применяла похожую тактику в 2015 году в Сирии, когда
авиация ударила по нефтяному бизнесу, чтобы лишить террористов финансовой
поддержки, сообщает спецкор КП. “В первую очередь потому, что у нее есть опыт подобных операций”, – отметил эксперт.

Основная задача спецопераций – ударить по
военной инфраструктуре, оберегая гражданский сектор. В 2008 году аналогичная ситуация
была в Грузии, Россия ограничилась защитой граждан России, спасением российских
миротворцев и возвращением Абхазии и Южной Осетии территориальную целостность.

Спецкор КП отмечает, что спецоперация стала вынужденной
мерой, так как “все возможные дипломатические методы решения проблем были
исчерпаны”. Украина саботировала Минское соглашение, а Запад закрывал на
это глаза. Операция началась именно в это время, так как западные страны “пересекли
все красные линии”, по мнению президента России.

Ранее в Минобороны отреагировали на информацию о военных
ракетах в Киеве. В ведомстве заявили, что Россия никаких ударов по городу не
наносила, а военная техника высокоточно бьет по военным объектам, преследуя
основную цель спецоперации – вывести из строя вооружение.

Напомним, 24 февраля президент России начал военную
спецоперацию на Донбассе с целью “прекращения
геноцида народа в Донецкой и Луганской областях”. Главы ДНР и ЛНР попросили о помощи после признания Россией
суверенитета народных республик и начала волнений из-за этого.



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