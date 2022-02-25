“Есть опыт подобных операций”: Как Россия определила тактику действий на Украине

Россия применяла похожую тактику в 2015 году в Сирии, когда

авиация ударила по нефтяному бизнесу, чтобы лишить террористов финансовой

поддержки, сообщает спецкор КП. “В первую очередь потому, что у нее есть опыт подобных операций”, – отметил эксперт.

Основная задача спецопераций – ударить по

военной инфраструктуре, оберегая гражданский сектор. В 2008 году аналогичная ситуация

была в Грузии, Россия ограничилась защитой граждан России, спасением российских

миротворцев и возвращением Абхазии и Южной Осетии территориальную целостность.

Спецкор КП отмечает, что спецоперация стала вынужденной

мерой, так как “все возможные дипломатические методы решения проблем были

исчерпаны”. Украина саботировала Минское соглашение, а Запад закрывал на

это глаза. Операция началась именно в это время, так как западные страны “пересекли

все красные линии”, по мнению президента России.

Ранее в Минобороны отреагировали на информацию о военных

ракетах в Киеве. В ведомстве заявили, что Россия никаких ударов по городу не

наносила, а военная техника высокоточно бьет по военным объектам, преследуя

основную цель спецоперации – вывести из строя вооружение.

Напомним, 24 февраля президент России начал военную

спецоперацию на Донбассе с целью “прекращения

геноцида народа в Донецкой и Луганской областях”. Главы ДНР и ЛНР попросили о помощи после признания Россией

суверенитета народных республик и начала волнений из-за этого.