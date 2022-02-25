 

Не знавший о начале операции РФ глава разведки ФРГ застрял в Киеве

25.02.2022, 19:55, Новости дня
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Глава германской Федеральной разведывательной службы Бруно Каль находился в Киеве еще в четверг, когда началась российская спецоперация, но уже в пятницу покинул страну.

Об этом сообщил источник журналу «Фокус». Отмечается, что начало операции стало неожиданностью для главы БНД. Заранее вместе с дипломатами он покинуть страну не смог, поэтому в сопровождении спецподразделения выехал в Польшу позже. Во второй половине дня он уже должен быть на территории ЕС, передает ТАСС со ссылкой на издание.

Напомним, Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса начинает спецоперацию по демилитаризации Украины. Ко второй половине дня США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.



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