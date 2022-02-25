В Минобороны заявили о количестве захваченного западного вооружения у ВСУ

В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Среди захваченного оружия американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW», – отметил Конашенков, передает ТАСС.

По его словам, всего российскими Вооруженными Силами выведено из строя 211 военных объектов военной инфраструктуры Украины. «Среди них 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 39 радиолокационных станций. Сбито шесть боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.

Напомним, что в Министерстве обороны РФ сообщали, что российские десантники высадились в пригороде Киева, в районе аэродрома Гостомель. «При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных силах РФ нет», – пояснял официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Также он отмечал, что российские военные блокировали Чернигов.

Накануне сообщалось, что в поселке Гостомель под Киевом российские войска вышли на аэродром международного аэропорта госпредприятия Антонов, но сначала он был обстрелян из вертолетов. Нацгвардия сообщает, что в ходе отражения воздушной атаки на Гостомель украинские военные сбили три из 34 вертолетов.