В рамках санкций против Роскосмоса NASA в одностороннем порядке отстыковало российский сегмент МКС

25 февраля в 17:11 американские астронавты расстыковали российский сегмент МКС и остальную часть станции. Такой приказ они получили от центра управления в Хьюстоне.

Подготовку к расстыковке астронавты Марк Ванде Хай и Шейн Кимбро начали в 13:02. То, что происходит что-то необычное, российские космонавты заметили не сразу, поскольку люки между сегментами были давно задраены из-за проблем с герметичностью модуля «Звезда». В 17:11 космонавты Дубров и Шкаплеров услышали через интерком фразу по-русски «Извините, чуваки», и модули начали расходиться.

«К моему большому сожалению, сотрудничество с Роскосмосом в данной обстановке невозможно. После угроз господина Рогозина обрушить станцию на США мы решили хотя бы снизить массу обломков, которые могут на нас упасть. Таким образом, сейчас лишь 17 процентов массы бывшей МКС – около 76 тонн, могут войти в атмосферу Земли. Это в целом безопасно», – заявил на брифинге глава НАСА Билл Нельсон.

Сейчас разделённые части станции находятся в метре друг от друга, но расстояние увеличивается. Космонавты не смогли связаться с Центром управления полётами в Королёве, поскольку его руководство находилось на совещании, и вышли на связь с Европейским космическим агентством. Однако чётко произнести «Оберпфаффенхофен, у нас проблемы» не смогли от волнения, а нарушать регламент связи ЕКА отказалось.

Дмитрий Рогозин сообщил, что в случае угрозы падения российских модулей космонавты могут попробовать покинуть станцию с парашютами.

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