 

Клиенты попавших под санкции российских банков останутся без ApplePay и GooglePay

25.02.2022, 19:49, Новости дня
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“Клиенты банков, попавших под санкции (банков группы ВТБ, “Совкомбанка”, “Новикомбанка”, “Промсвязьбанка”, “Открытия”), не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции”, – говорится в сообщении.

Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг тоже несет серьезные потери. По состоянию на 25 февраля уничтожено 80 танков, семь вертолетов, 10 самолетов, 20 крылатых ракет и более 100 автомобилей. Также уничтожено более 2800 человек личного состава вооруженных сил РФ.

О введении санкций против России заявили, в частности, США, Евросоюз, Канада и Великобритания.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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