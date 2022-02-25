 

Организаторы “Евровидения 2022” заявили, что Россия не будет участвовать в конкурсе в этом году

25.02.2022, 19:49, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Европейский вещательный союз объявил, что ни один российский исполнитель не примет участия в песенном конкурсе “Евровидение 2022″ в этом году. Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса в Украине включение в состав участника от России в этом­­ году нанесет ущерб репутации конкурса. Прежде чем принять это решение, Европейский вещательный союз провел ряд консультаций со своими членами”, – говорится в заявлении.

Statement from @EBU_HQ regarding Russia’s participation in the Eurovision Song Contest 2022.https://t.co/HmKJdqVE4J pic.twitter.com/tVH6yFxzbq

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 25, 2022

Контекст:

“Евровидение 2022” пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны. Украину на конкурсе представит группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

После заявления президента страны-агрессора РФ Владимира Путина о признании “ЛДНР” в сети начал набирать популярность хештег “Евровидение” без России”.

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Украинские военные уничтожили сотни единиц бронетехники и тысячи российских оккупантов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Звезда “Великолепного века” Узерли оголила живот на позднем сроке беременности

09.08 / Знакомая принесла питерцу мертвого младенца в пакете

13.07 / Украинский журналист Гордон пригрозил Соловьеву «небольшим сюрпризом»

24.03 / Президент Бразилии пообещал населению вакцины после рекордного скачка смертности от COVID

11.08 / При тушении пожаров в Алжире погибли 25 военнослужащих

08.08 / Россия впервые за 25 лет не завоевала золото Олимпиады по художественной гимнастике

17.06 / “Мамино личико”, ” Сладкая булочка”. Джамала устроила младшему сыну примерку нарядов

25.06 / В Минкомсвязи предложили компенсировать российским IT-компаниям отмену льгот по НДС

26.08 / Британский музей сверг с пьедестала своего основателя и записал в рабовладельцы

04.09 / Турция отреагировала на призывы НАТО к переговорам с Грецией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика