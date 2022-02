Организаторы “Евровидения 2022” заявили, что Россия не будет участвовать в конкурсе в этом году

“Европейский вещательный союз объявил, что ни один российский исполнитель не примет участия в песенном конкурсе “Евровидение 2022″ в этом году. Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса в Украине включение в состав участника от России в этом­­ году нанесет ущерб репутации конкурса. Прежде чем принять это решение, Европейский вещательный союз провел ряд консультаций со своими членами”, – говорится в заявлении.

Statement from @EBU_HQ regarding Russia’s participation in the Eurovision Song Contest 2022.https://t.co/HmKJdqVE4J pic.twitter.com/tVH6yFxzbq

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 25, 2022

Контекст:

“Евровидение 2022” пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны. Украину на конкурсе представит группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

После заявления президента страны-агрессора РФ Владимира Путина о признании “ЛДНР” в сети начал набирать популярность хештег “Евровидение” без России”.

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Украинские военные уничтожили сотни единиц бронетехники и тысячи российских оккупантов.

