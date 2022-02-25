Забитые военкоматы и сбитая ракета. Областные администрации рассказали о ситуации в регионах

В Винницкой области Вооруженные силы сбили российскую крылатую ракету, сообщила пресс-служба областной военно-гражданской администрации. “Слава ВСУ”, – прокомментировал это ее глава Сергей Борзов.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей области присоединиться к рядам территориальной обороны.

“У нас есть чем воевать, мы получим и оружие, и оборудование. Сейчас едут уже к нам бронежилеты, каски и все такое, даже РПГ”, – отметил Виталий Ким, а также попросил горожан пользоваться только официальными источниками информации.

Центры комплектования и социальной поддержки в Закарпатской области с самого утра заполнены мужчинами, прибывшими после оповещения для прохождения службы в территориальной обороне, сообщает ОВА.

Массово записываются в терроборону жители Полтавской области. Центры комплектования работают круглосуточно, заявили в облгосадминистрации.

Вступать в ряды терробороны призвала жителей Кировоградской области глава местной ОВА Мария Черная. Обладминистрация сообщила о создании центра для приема эвакуированных граждан. По словам главы ОВА Марии Черной, область уже получила запрос на размещение 600 человек.

В Днепропетровской области прорывов вражеских войск, диверсий или терактов, по данным ОВА, не произошло.

В Запорожской области, как сообщает глава обладминистрации Александр Старух, в областном центре идет обустройство оборонительных сооружений. На въездах в город устанавливаются конструкции, не позволяющие проехать военной технике. Самая большая угроза для области, по словам Старуха, надвигается с юга. В Мелитополе, где продолжаются уличные бои, зафиксировано попадание снарядов в жилые дома. Обломками здания ранены мужчина и 12 летняя девочка.

В Ивано-Франковской области создается информационный центр. Его задача – выявлять и опровергать фейки, оперативно сообщать жителям области о чрезвычайных ситуациях и распространять информацию о деятельности ОГА и оперштаба, размещении людей, прибывающих из зоны боевых действий.

В Одесской области на крышах медицинских учреждений разместили белые полотна с красными крестами. Как объяснили ОВА, разместить их поручил командующий оперативным командованием “Юг” Андрей Ковальчук в соответствии с положениями Женевских конвенций и протоколов для них, согласно которым объект, маркированный таким знаком, не может быть целью атаки.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг тоже несет серьезные потери. По состоянию на 25 февраля уничтожено 80 танков, семь вертолетов, 10 самолетов, 20 крылатых ракет и более 100 автомобилей. Также уничтожено более 2800 человек личного состава вооруженных сил РФ.

О введении санкций против России заявили, в частности, США и Великобритания.

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